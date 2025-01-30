مواجهة صلاح ومرموش.. ليفربول ومانشستر سيتي وجهًا لوجه بدوري أبطال أوروبا في حالة وحيدة

الفجر الرياضي
مرموش وصلاح
مرموش وصلاح

اختتمت مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء بإقامة 18 مباراة في توقيت واحد، وشهدت نتائج مثيرة أبرزها حفاظ ليفربول على صدارة الترتيب رغم خسارته أمام إيندهوفن.

ليفربول يتصدر رغم الهزيمة

  • تعادل برشلونة مع أتالانتا على أرضه ووسط جماهيره، ما جعل ليفربول يحتفظ بالمركز الأول برصيد 21 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن النادي الكتالوني.
  • غياب محمد صلاح وعدد من اللاعبين الأساسيين كان أحد أسباب تراجع الأداء، حيث استغل صلاح الفرصة للتدريبات في صالة الجيم.

مانشستر سيتي يتأهل لملحق دور الـ 16

  • تأهل مانشستر سيتي إلى مرحلة الملحق بعد فوزه على كلوب بروج بنتيجة 3-1.
  • حسب لوائح "يويفا"، يمكن لكل فريق قيد 3 لاعبين جدد حتى 6 فبراير 2025، ما يسمح بمشاركة الوافد الجديد عمر مرموش مع مانشستر سيتي بداية من دور الـ 16.
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ماذا قال عمر مرموش بعد تأهل مانشستر سيتي إلى ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا؟

منافسو مانشستر سيتي المحتملون

  • سيواجه مانشستر سيتي أحد العملاقين ريال مدريد أو بايرن ميونخ في الملحق.
  • إذا تأهل، سيلتقي في دور الـ 16 مع الفائز من أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن.
  • وفي حالة استمرار المشوار، قد يواجه في دور الثمانية الفائز من مسار آرسنال أو إنتر ميلان.

احتمالية مواجهة محمد صلاح وعمر مرموش في دوري الأبطال

  • المواجهة بين محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (مانشستر سيتي) لن تكون قريبة.
  • يمكن أن يلتقيا فقط في الدور نصف النهائي، بشرط:
    • تأهل ليفربول بعد تجاوز منافسيه المحتملين موناكو، بريست، باريس سان جيرمان أو بنفيكا.
    • وصول مانشستر سيتي بعد تخطي الفرق في طريقه، مثل ريال مدريد، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن.

إذا نجح الفريقان في تجاوز العقبات، فقد نشهد مواجهة مصرية خالصة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين صلاح ومرموش.

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