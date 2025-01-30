محافظ الدقهلية في جولته الصباحية: سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتركيب الانترلوك بميت حدر بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس عدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من مستوى النظافة بالشوارع، وعدم وجود اشغالات وسهولة حركة المرور والسير في الشوارع.

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة ميت حدر بالمنصورة، وتفقد أعمال التطوير الجارية، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتركيب الانترلوك بشارع أحمد الحسيني، كما وجه لرئيس حي شرق برفع كافة الإشغالات بشارع حسين بيك وامتداده، ومنطقة ميت حدر حفاظا على سهولة حركة السير للمواطنين، واخلاء الأرصفة من الإشغالات التي تعوق الحركة.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من أفران الخبز البلدي بشارع مستشفى الصدر، واطمأن على وزن الرغيف وأثنى على الفرن وجودة الخبز والتزامه بالوزن المحدد، وأكد أننا جميعا نسعى لبذل كل الجهود لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات.