ارتفاع نسبة النجاح وتحقيق نتائج متميزة

عاجل - محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية الوادي الجديد ٢٠٢٥

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 93.9%. جاء ذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الذي أكد أن النتائج هذا العام شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة.

وشارك في الامتحانات 5150 طالبًا وطالبة، نجح منهم 4822 طالبًا، بينما تغيب 13 طالبًا عن أداء الاختبارات. كما أظهرت النتائج تفوقًا لافتًا، حيث حصل 30 طالبًا على الدرجة النهائية، ما يعكس المستوى التعليمي المتميز بالمحافظة. أما بالنسبة للإعدادي المهني والمكفوفين، فقد بلغت نسبة النجاح 100%، مما يعكس جهود الإدارات التعليمية في دعم جميع الفئات الطلابية.

تهنئة المحافظ للطلاب وأولياء الأمور
حرص اللواء الزملوط على تهنئة الطلاب الناجحين وأسرهم، معربًا عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها أبناء المحافظة. وأكد على أهمية مواصلة الجهد والتفوق خلال الفصل الدراسي الثاني، لتحقيق المزيد من الإنجازات الأكاديمية التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومتميز علميًا.

كما أشاد المحافظ بدور المعلمين والإدارات التعليمية في توفير بيئة دراسية محفزة، ودعا إلى استمرار الجهود للارتقاء بمستوى التعليم في المحافظة.

التخطيط للفصل الدراسي الثاني
أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية ستواصل جهودها في دعم العملية التعليمية، مع التركيز على تطوير المناهج وتحسين أساليب التدريس، لضمان تحقيق نتائج متميزة في نهاية العام الدراسي. كما شدد على أهمية الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن النجاح لا يأتي إلا بالمثابرة والاجتهاد.

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