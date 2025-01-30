الاستماع لأقوال مالك عقار بعد انهيار جزء من السقف بروض الفرج

حوادث
انهيار
انهيار

 
أستمعت نيابة روض الفرج لأقوال مالك عقار انهار جزء من سقفه في منطقة روض الفرج، حيث أفاد بأن الحادث وقع أثناء إجراء بعض أعمال الترميم في العقار.
وأضاف المالك أنه كان قد قام بعمل الإصلاحات اللازمة وأخلاء المبنى من السكان لحين الانتهاء من الأعمال.
كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانهيار جزء من سقف سطح العقار، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة أن جزءًا من سقف سطح العقار، المكون من طابقين، انهار دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة صرف مالك المنزل من سراي النيابة بعد استجوابه، فيما تواصل النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.

حوادث الفجر الحماية المدنية الحماية المدني الإصلاحات الاستماع لأقوال تحرير محضر رجال الحماية المدنية

مواد متعلقة

التعدي على الملكية الفكرية.. ضبط شركة إنتاج فني "دون ترخيص" بالقاهرة

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة

لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت

خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه"

آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا

نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| بعد بن شرقي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي

الصفقة الأولى.. رسميا الزمالك يتعاقد مع مدافع الجونة لمدة 4 سنوات ونصف

آيسل نور تتالق في عرض "طقوس الإشارات والتحولات" على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يناير 2025: انخفاض طفيف في البنوك

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو كيانات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعها والانطلاق للعالمية

دينا الشربيني تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب

أسعار الذهب اليوم 30 يناير 2025 في مصر والعالم.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات