الاستماع لأقوال مالك عقار بعد انهيار جزء من السقف بروض الفرج



أستمعت نيابة روض الفرج لأقوال مالك عقار انهار جزء من سقفه في منطقة روض الفرج، حيث أفاد بأن الحادث وقع أثناء إجراء بعض أعمال الترميم في العقار.

وأضاف المالك أنه كان قد قام بعمل الإصلاحات اللازمة وأخلاء المبنى من السكان لحين الانتهاء من الأعمال.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانهيار جزء من سقف سطح العقار، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة أن جزءًا من سقف سطح العقار، المكون من طابقين، انهار دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة صرف مالك المنزل من سراي النيابة بعد استجوابه، فيما تواصل النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.