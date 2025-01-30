شكوى جديدة للصحفيين المؤقتين لمجلس الوزراء بسبب تعطل قرار تعيينهم

أخبار مصر
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تقدّم عشرات الصحفيين المؤقتين العاملين بالصحف القومية المصرية، بشكوى  لمجلس الوزراء، يتضررون فيها من عدم تنفيذ قرار تعيينهم في صحفهم التي يعملون بها لمدد متفاوتة تصل لنحو 15 عاما، على الرغم من صدور قرار بتعيينهم في أغسطس الماضي.

وأوضح الصحفيون المؤقتون، في شكوتهم، أنهم عقب صدور قرار بتعيينهم، خضعوا لاختبارات ومقابلات شخصية أمام لجنة مشكلة من كبار الصحفيين، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، والتي انتهت فى أكتوبر الماضى، ومنذ ذلك الوقت، لم يتم الإعلان عن أسماء المعينين حتى اليوم، على الرغم من إعلان الهيئة الوطنية للصحافة في تصريحات رسمية، أن التعيينات تبدأ في سبتمبر الماضي.

وطالب الصحفيون المؤقتون، في شكوتهم الموقعة منهم، بسرعة تنفيذ وعود مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة، بالتعيين الفوري لهم عملا بما جاء فى الدستور بأن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولعدم ضياع سنوات أكثر من عمرهم، وحتى يستطيعوا استكمال دورهم الوطني في خدمة الدولة، من خلال أداء دورهم الصحفي، في الوقت الذي تعتمد الصحف القومية عليهم، في تجديد دمائها، ونشر المواد الصحفية المتنوعة، للتنوير وتوعية المواطنين بجهود الدولة.

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