جامعة بنها تحصد 9 ميداليات فى بطولة دورى القطاعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة علي 9 ميداليات متنوعة شملت 4 ذهبية، 3 فضية، 2 برونزية فى بطولة دورى القطاعات والذى نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمقامة بجامعة قناة السويس بمشاركة 510 طالب وطالبة من 6 جامعات.

وهنأ " الجيزاوي" طلاب الجامعة الفائزين فى فعاليات بطولة دوري القطاعات، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

يذكر أن طلاب الجامعة حصدوا المراكز الأولي في خماسى قدم طلبة، وخماسي قدم طالبات، وتنس طاولة طلبة، و100م طالبات، والمركز الثاني في تنس طاولة طلبة، وطائرة طالبات، ووثب طويل طالبات، والمركز الثالث في 100م طلبة، وثب طويل طلبة.



جامعة بنها

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