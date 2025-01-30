جامعة بنها تحصد 9 ميداليات فى بطولة دورى القطاعات

محافظات
جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة علي 9 ميداليات متنوعة شملت 4 ذهبية، 3 فضية، 2 برونزية فى بطولة دورى القطاعات والذى نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمقامة بجامعة قناة السويس بمشاركة 510 طالب وطالبة من 6 جامعات.

وهنأ " الجيزاوي" طلاب الجامعة الفائزين فى فعاليات بطولة دوري القطاعات، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

يذكر أن طلاب الجامعة حصدوا المراكز الأولي في خماسى قدم طلبة، وخماسي قدم طالبات، وتنس طاولة طلبة، و100م طالبات، والمركز الثاني في تنس طاولة طلبة، وطائرة طالبات، ووثب طويل طالبات، والمركز الثالث في 100م طلبة، وثب طويل طلبة.
 

جامعة بنها

IMG-20250130-WA0000
IMG-20250130-WA0000
IMG-20250130-WA0002
IMG-20250130-WA0002
IMG-20250130-WA0001
IMG-20250130-WA0001
الاتحاد الرياضي المصري للجامعات رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

مدير الرعاية الصحية بالأقصر فى زيارة مفاجئة لمركز الكلى التابع للمجمع الطبي الدولي

الأكثر قراءة

عاجل| بعد بن شرقي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي

الصفقة الأولى.. رسميا الزمالك يتعاقد مع مدافع الجونة لمدة 4 سنوات ونصف

آيسل نور تتالق في عرض "طقوس الإشارات والتحولات" على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يناير 2025: انخفاض طفيف في البنوك

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو كيانات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعها والانطلاق للعالمية

دينا الشربيني تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب

أسعار الذهب اليوم 30 يناير 2025 في مصر والعالم.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات