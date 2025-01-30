الليلة.. سامي الشيخ ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك"

يحل الفنان سامي الشيخ، اليوم الخميس ضيقًا في برنامج "الراديو بيضحك"، والذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار والتفاصيل المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما يكشف عن كواليس أحدث أعماله الفنية وهو مسلسل "صفحة بيضا" مع حنان مطاوع.



ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ سامي الشيخ، وعلقت عليه:" استنوا الفنان سامي الشيخ بكرة الخميس الساعة ٥ في حلقة جديدة من الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

أبطال وصناع مسلسل "صفحة بيضا"

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.