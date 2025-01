جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تنظم تدريبًا علميًا لطلاب كلية تكنولوجيا المعلومات

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم الخميس تدريبًا عمليًا لطلاب تكنولوجيا المعلومات حول 1- Artificial Intelligence (AI)

والتي من خلالها سوف يصبح المتدرب قادرا على معرفة:

• Artificial Intelligence Overview

• Python Programming Basics

• Mathematics for AI

• Introduction to Data analysis

• Machine Learning

• Deep Learning

• AI Development Framework

• Introduction to Huawei AI Platforms

• Cutting-edge AI applications

• Quantum Computing and Machine Learning

2- CCNA v7 – Routing and Switching

والتي من خلالها سوف يصبح المتدرب قادرا على معرفة

• Networks Today.

• Protocols and Models.

• IPv4 Addressing.

• IPv6 Addressing.

• Basic Router Configuration.

• Basic Switch and Device Configuration.

• Network Security Fundamentals.

• Switching Concepts.

• Virtual LANs (VLANs).

• Routing Concepts.

وأشاد الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة بالتدريب الذي يأتي في إطار حرص الجامعة على إكساب الطلاب المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف المقررات الدراسية والتي تؤهلهم لسوق العمل، مؤكدًا على أهمية التدريب في دعم وتدريب الطلاب وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لممارسة العمل في تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطور التقني لخلق جيل جديد قادرًا على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطورها.

وأضاف الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرًا بالتدريبات الميدانية والعملية، وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة التي تهدف إلى إعداد تكنولوجي يمتلك قدرات خاصة يخدم من خلالها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي؛ مشيدًا بجهود كليات الجامعة على توفير تدريبات متنوعة للطلاب في مختلف المؤسسات التعليمية والصناعية لصقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية في مجال تخصصهم، مما يعزز قدراتهم وإمكانياتهم وفق متطلبات سوق العمل.