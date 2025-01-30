"لهذا السبب" زيارة مفاجئة لنائب رئيس جامعة أسيوط للمطعم المركزى بالجامعة

قام الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب اليوم الخميس بزيارة مفاجئة للمطعم المركزي بالجامعة، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى جهود الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ لتوفير بيئة ملائمة لمنتسبيها، والمتابعة المستمرة لسير العمل في جميع القطاعات، ومن أهمها المطعم المركزي، للتأكد من مستوى جودة الأطعمة المقدمة بالمطعم، وسلامة المواد الغذائية، وإجراءات الفحص اللازمة ابتداءً من استلام المواد الغذائية، وحفظها، وتخزينها بالطرق السليمة

ورافقه خلال الزيارة المهندسة آمال جمال مدير عام إدارة شئون التغذية، ومحمد عصام مدير إدارة التغذية، وبكر بخيت مدير المطعم المركزي، وعدد من العاملين بالإدارة والمطعم