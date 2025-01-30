ضبط 27 طن أسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسماعيلية

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حملات التفتيش المكثفة التي تنفذها مديرية الطب البيطري للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق، وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية؛ للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات المقدمة للمواطنين، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومباحث التموين، ومباحث الوزارة.

وأشار دكتور حامد موسى الأقنص وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 طن من الأسماك المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و12 طن من الأسماك مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان وصول منتجات غذائية آمنة إليهم.