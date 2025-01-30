"الوثائقية" تقدم جائزة لأفضل فيلم في مسابقة "النجوم الجديدة" بمهرجان الإسماعيلية الدولي

اعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منح جائزة باسم «الوثائقية» لأحد صناع الأفلام التسجيلية المتميزة، في مسابقة النجوم الجدد المخصصة لأفلام الطلبة، التي تشهدها الدورة 26 في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لدعم المواهب الشابة.

وتُمنح الجائزة لأحد صناع الأفلام المتميزين في مسابقة "النجوم الجديدة"، المخصصة لأفلام الطلبة، والتي تُقام ضمن فعاليات المهرجان الذي ينظمه المركز القومي للسينما في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025.

وتأتي هذه الخطوة للعام الثاني على التوالي في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية الشباب ودعم الإبداع السينمائي الجديد، حيث يلتزم قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة بإنتاج فيلم وثائقي للفائز، مع توفير كافة الإمكانات الفنية والدعم اللازم لضمان خروجه بأفضل صورة وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية".

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.