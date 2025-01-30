الحبس العامين والغرامة لطالب قتل لاعب مصارعة عن طريق الخطأ

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حكمها بالحبس عامين غيابي وكفالة 2000 جنيه، لطالب في واقعة اتهامه بقتل لاعب المصارعة شادي على طريق مصر السويس بالقاهرة «عن طريق الخطأ».


أقر الدفاع بالحق المدني 101 ألف جنيه على سبيل التعويض، وطالب بإضافة تهمة القيادة دون رخصة للمتهم، بجانب تهمة القتل الخطأ، وكان قد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة الطالب ودراجة نارية كانت تقودها الضحية على طريق مصر السويس.

 


ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م.أ"، وبعد تحقيقات أكدت مسئوليته عن الحادث.

 

وخلال استجوابه، قال المتهم إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها "شادي" المصارع بشكل مفاجئ أمامه، ما حال دون تفاديه الاصطدام.

 

وذكرت النيابة أن الواقعة مسجلة تحت الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، وقد أكدت التحقيقات أن الحادث أدى إلى وفاة لاعب المصارعة فور سقوطه من دراجته النارية.

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