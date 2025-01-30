جامعة مطروح تعلن عن قافلة لمحو الأمية

أعلنت وحدة محو الأمية بجامعة مطروح عن قافلة لمحو الأمية لعقد الاختبارات التي تسبق امتحانات سهر يناير وذلك بناء على البرتوكول المبرم بين جامعة مطروح وهيئة محو الأمية،

وقد أعلنت وحدة محو الأمية بالجامعة عن قدوم القافلة لمحو الأمية على النظام التنشيطي للمتقدمين في شهر يناير للفصول المفتوحة داخل مدينة مطروح، بكلية التربية وذلك في يوم الأربعاء الموافق 5/2/2025 والخميس الموافق6/2/2025 الساعة الواحدة

ويرجى التنبيه على الدارسين بضرورة الحضور بأصل بطاقة الرقم القومي.

أما عن أصحاب الفصول المفتوحة في باقي مراكز المحافظة فعليهم التواصل مع مديري محو الأمية بمراكزهم لمعرفة موعد الاختبار وذلك على النحو التالي:

- مركز براني يتابع مع عبدالعاطى بريك: 01023346009

- مركز الضبعة: أحمد أبو الدهب.

- مركز سيوة: محمد يوسف 01001774661 أبوالقاسم إبراهيم

- العلمين:‪محمود عبدالعزيز .

- مركز الحمام: جابر حسين 01221080050

وعلى الطلاب ( المعلمين ) التواصل مع منسقي محو الأمية بكلياتهم لمعرفة الدارسين المقبولين في فصولهم.

ملحوظة: الاستفسار عن أي شيء يتعلق بمحو الأمية ( نتيجة اختبار- نتيجة قبول الأميين - موعد الاختبار) يكون عند منسقي محو الأمية بالكليات، وبالنسبة لكلية التربية يكون بمقر وحدة محو الأمية بالكلية.

