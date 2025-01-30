المقاومة الفلسطينية تبدأ عملية تسليم الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس إلى الصليب الأحمر

بدأت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، اليوم الخميس، عملية تسليم الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس إلى الصليب الأحمر.

تم تنفيذ عملية التسليم من أمام منزل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

تفاصيل التسليم

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه من المتوقع أن يتم تسليم الأسيرين من موقع منزل السنوار المدمر في خان يونس، الذي كان قد استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، حيث اغتالته خلال اشتباكات مسلحة في رفح جنوب القطاع.

استراتيجية المقاومة

الإذاعة الإسرائيلية أضافت أن حركة الجهاد الإسلامي تسعى من خلال هذه العملية إلى إظهار قوتها في خان يونس، كما تحاول تأكيد أنها لم تتأثر بالضغوطات، وأن لديها مسلحين ودعمًا شعبيًا يؤهلها للاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين.

تحركات أخرى

قبل عملية التسليم، وصلت مقاتلون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى لجان المقاومة الشعبية، إلى موقع في خان يونس، حيث تم استعدادهم لتسليم الأسرى.

كما تم إبلاغ تل أبيب رسميًا أن الأسيرين سيفرج عنهما قبل الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

الأسيرة آجام بيرجر

وفي وقت سابق من اليوم، تمت عملية تسليم الأسيرة الإسرائيلية آجام بيرجر، المجندة في الجيش الإسرائيلي، وسط ركام مخيم جباليا بشمال قطاع غزة إلى الصليب الأحمر.