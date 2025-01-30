من منزل "السنوار" إلى "الصليب الأحمر"..المقاومة الفلسطينية تبدأ تسليم الأسيرين الإسرائيليين

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

بدأت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، عملية تسليم الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس إلى الصليب الأحمر، من أمام منزل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

عملية التسليم من منزل السنوار

 حسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم اختيار موقع منزل السنوار المدمر في خان يونس كمكان لتسليم الأسيرين، حيث كان قد استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، أثناء اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية، ما أسفر عن اغتيال السنوار في رفح جنوب القطاع.

أهداف حركة الجهاد الإسلامي

الإذاعة الإسرائيلية أكدت أن حركة الجهاد الإسلامي تهدف من خلال عملية تسليم الأسرى إلى إبراز قوتها في خان يونس، مشيرة إلى أن الحركة تسعى كذلك لإظهار دعمها الشعبي وقدرتها على الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين رغم الضغوطات العسكرية.

تحركات المقاومة قبل التسليم

وكان قد وصل مقاتلون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى لجان المقاومة الشعبية، إلى موقع في خان يونس استعدادًا لتسليم الأسرى. 

وقد تم إبلاغ تل أبيب رسميًا بأن الأسرى سيفرج عنهم قبل الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

التسليم الأخير للأسيرة آجام بيرجر

في وقت سابق، قامت المقاومة الفلسطينية بتسليم الأسيرة الإسرائيلية آجام بيرجر، المجندة في الجيش الإسرائيلي، إلى الصليب الأحمر، وذلك وسط ركام مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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