فُصل من العمل..تفاصيل إنهاء موظف حياته قفزًا في النيل بإمبابة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إنهاء موظف حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة.

أنهى حياته قفزًا في النيل

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه موظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية الاجهزة الامن النيابة العامة ت الانقاذ النهري تباشر النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة منطقة إمبابة

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