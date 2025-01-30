محافظتا الجيزة والوادي الجديد تعلنان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024/2025

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمدت محافظتا الجيزة والوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث تم الإعلان عن النتائج رسميًا عبر مواقع المحافظات الإلكترونية.

الجيزة
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغت 85.90%، حيث اجتاز 174،745 طالبًا وطالبة من إجمالي 204،325 متقدمًا، مع حضور 203،435 طالبًا. 

كما أشار إلى أن نسبة نجاح طلاب القسم المهني بلغت 98.39%، بعد نجاح 244 طالبًا من إجمالي 271 متقدمًا، بحضور 248 طالبًا.

الوادي الجديد
من جانبه، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن نسبة النجاح في المحافظة لهذا العام وصلت إلى 93.9%، حيث تقدم للامتحانات 5،151 طالبًا وطالبة، نجح منهم 4،822 طالبًا، بينما تغيب 13 طالبًا. 

كما أشار إلى أن 30 طالبًا حصلوا على الدرجة النهائية. وسجلت مدارس الإعدادي المهني والمكفوفين نسبة نجاح 100%.

رابط الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كلا المحافظتين عبر الرابط الرسمي لمديريات التربية والتعليم للمحافظات:

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