إصابة 14 شخصا في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل واخري ربع نقل بالمنيا

أصيب 14 شخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل باخري ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، جري نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مدخل مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 14 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

جري نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.