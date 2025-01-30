اللواء محمد عبد الجليل رئيسا لمدينة الخصوص نقلا من محافظة أسوان

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رئيس مدينة الخصوص
رئيس مدينة الخصوص

أصدرت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية قرارا بتعيين اللواء محمد عبد الجليل رئيسا لمدينة الخصوص في محافظة القليوبية نقلا من وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة أسوان.

وكشفت محافظة القليوبية في بيان لها، أن الرئيس الجديد لمدينة الخصوص كان يشغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة أسوان وقبلها رئيس حي منشية ناصر ورئيس حي الساحل وحاصل على دكتوراه الفلسفة والعلوم البيئية كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس وماجستير علوم البيئة قسم اقتصاد وقانون كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية من جامعة عين شمس.

ودبلوم إدارة موارد بشرية - كلية التجارة جامعة حلوان ودبلوم إدارة محلية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

أشار بيان محافظة القليوبية أن رئيس مدينة الخصوص الجديد حاصل علي دورات في إدارة الأزمات والتفاوض من أكاديمية ناصر العسكرية.

وصناع القرار من أكاديمية ناصر العسكرية والدراسات الإستراتيجية في الأمن القومى أكاديمية ناصر العسكرية ونظم اتصالات من دولة السويد، وإدارة المراكز التكنولوجية من دولة أرمينيا.

بيان محافظة القليوبية مدينة الخصوص محمد عبد الجليل وزير التنمية المحلية

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