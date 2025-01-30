عاجل| بعد بن شرقي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استعداد النادي الأهلي للإعلان عن صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
بن شرقي يقترب من الأهلي
- أكد شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" أن المغربي أشرف بن شرقي أصبح على أعتاب الانضمام إلى الأهلي، لكن النادي لم يعلن عن الصفقة رسميًا حتى الآن.
- أضاف شوبير: "أتوقع أن الأهلي سيعلن عن مفاجأة، وربما مفاجأتين، خلال اليوم الخميس".
صفقات الأهلي الشتوية حتى الآن
- تعاقد الأهلي مع جراديشار، الذي انضم للفريق بعقد يمتد لـ 4 مواسم ونصف، لتعزيز مركز الهجوم.
- ضم النادي أيضًا مصطفى العش، مدافع نادي زد، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
- أبرم الأهلي صفقة مع أحمد رضا، لاعب بتروجت، بعقد يمتد لـ 4 سنوات ونصف.
- كما حسم التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لمدة 5 مواسم، على أن ينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.