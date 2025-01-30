نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة: الرابط وموعد الإعلان

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في القاهرة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.

وفي هذا السياق، نستعرض الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة، بالإضافة إلى تفاصيل متعلقة بموعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجتهم فور الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي.

يتم الدخول إلى الرابط التالي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية - محافظة القاهرة، ثم إدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة مباشرة، حيث يوفر هذا الرابط خدمة سريعة وآمنة للاطلاع على الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

تتوقع مصادر تعليمية في القاهرة أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المرجح أن يتم إعلانها يوم الخميس، أو السبت، أو الأحد المقبلين، حسب ما تقتضيه الإجراءات الرسمية بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات.

وقد أتم طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة امتحاناتهم في 23 يناير 2025، حيث تم أداء آخر امتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، ليبدأ بعدها الطلاب في ترقب نتائجهم.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

عدد الطلاب المتقدمين هذا العام في الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بلغ 211،342 طالبًا وطالبة، موزعين على 722 لجنة امتحانية في 35 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة. من بين هؤلاء، يوجد 107،239 طالبًا وطالبة من الذكور، و104،103 طالبًا وطالبة من الإناث.

تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة يوم 18 يناير 2025، واستمرت حتى 23 يناير 2025، وفقًا للجدول الذي تم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم. الجدول كان كالتالي:

السبت 18 يناير 2025 : امتحان اللغة الأجنبية والهندسة .

: امتحان . الإثنين 20 يناير 2025 : امتحان اللغة العربية والتربية الدينية .

: امتحان . الثلاثاء 21 يناير 2025 : امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية .

: امتحان . الأربعاء 22 يناير 2025 : امتحان العلوم والكمبيوتر والتكنولوجيا .

: امتحان . الخميس 23 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

ضوابط الامتحانات والإجراءات الأمنية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع مديريات التعليم في القاهرة وباقي المحافظات، لضمان سير الامتحانات وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وتضمن ذلك التشديد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب أثناء الامتحانات، مع تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة في المدارس لتأمين أوراق الأسئلة ومنع الغش.

الاستعلام عن النتيجة عبر الهاتف

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة عبر التليفون في حال توفر هذه الخدمة.

يتم الإعلان عن تفاصيل الاستعلام الهاتفي من خلال القنوات الرسمية في وقت لاحق.