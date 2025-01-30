النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

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السكة الحديد
السكة الحديد

تستمر وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تنفيذ حملتها التوعوية "سلامتك تهمنا" بهدف التوعية بالسلامة العامة وتجنب السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

في إطار هذه الحملة، ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية أو العبور منها، مؤكدة أن هذه التصرفات تؤدي إلى حوادث مميتة وإزهاق أرواح المواطنين، فضلًا عن تعطيل حركة القطارات.

كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام باستخدام المزلقانات الشرعية التي تم تجهيزها خصيصًا لعبور المواطنين، وذلك حفاظًا على سلامتهم وضمان انتظام حركة القطارات.

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النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

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