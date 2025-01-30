أسعار الذهب اليوم 30 يناير 2025 في مصر والعالم.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا بعد تراجعه في اليوم السابق.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب المحلية، شهد عيار 21 ارتفاعًا قدره 10 جنيهات مقارنةً بالسعر السابق، حيث استقر عند 3840 جنيهًا للجرام. وبالمصنعية، يمكن أن يصل السعر إلى 3940 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب 6 دولارات، لتسجل 2750 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب المحلية اليوم

عيار 24: سجل 4388 جنيهًا للجرام.

سجل للجرام. عيار 18: ارتفع بمقدار 9 جنيهات ليصل إلى 3291 جنيهًا للجرام.

ارتفع بمقدار 9 جنيهات ليصل إلى للجرام. عيار 21: استقر عند 3840 جنيهًا للجرام، وبالمصنعية وصل إلى 3940 جنيهًا .

استقر عند للجرام، وبالمصنعية وصل إلى . الجنيه الذهب: سجل ارتفاعًا قدره 80 جنيهًا ليصل إلى 30720 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أونصة الذهب في بورصة الذهب العالمية ارتفاعًا قدره 6 دولارات، ليصل سعر الأونصة إلى 2750 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

من المتوقع أن يستمر الذهب في تحركاته المتذبذبة بناءً على تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسة النقدية، مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب عالميًا، بينما يستمر السوق المحلي في التأثر بتغيرات السوق العالمي.