تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يناير 2025: انخفاض طفيف في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 يناير 2025 انخفاضًا طفيفًا بمستهل التعاملات البنكية، حيث تراجع بمقدار قرش واحد مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك.

يأتي هذا التراجع مع بدء موسم العمرة، مما دفع العديد من المواطنين للبحث عن سعر الريال السعودي عبر محركات البحث مثل جوجل.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك



استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.37 جنيها للشراء، و13.41 جنيها للبيع. بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك الأهلي انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 13.33 جنيها للشراء، و13.40 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الأخرى

في البنك التجاري الدولي CIB، حافظ سعر الريال السعودي على استقراره، حيث سجل 13.36 جنيها للشراء و13.41 جنيها للبيع. أما في بنك مصر، فكان سعر الريال السعودي 13.33 جنيها للشراء و13.40 جنيها للبيع.

أسعار الريال السعودي في بعض البنوك الأخرى