"المسلسلات الرمضانية 2025".. منافسة قوية مع أعمال درامية متنوعة ونجوم بارزين

يشهد السباق الرمضاني لعام 2025 منافسة قوية بين العديد من المسلسلات المتنوعة التي تجذب أنظار المشاهدين. تتنوع الموضوعات المطروحة هذا العام بين التشويق والإثارة، الأكشن، الكوميديا، والأعمال الدرامية الصعيدية، ما يزيد من حدة التنافس بين الأعمال التي تتنافس للحصول على أكبر عدد من المشاهدات.

من أبرز الأعمال هذا الموسم المسلسلات ذات البطولات الجماعية، التي تجمع عددًا من النجوم البارزين في أعمال درامية مشتركة.

تجذب هذه الأعمال اهتمام الجمهور بتنوع شخصياتها وأحداثها المثيرة، ما يعزز من قوة المنافسة بين هذه الأعمال.

مسلسل "إخواتي"

يشارك في بطولة مسلسل "إخواتي" أربع نجمات هن: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، إلى جانب حاتم صلاح وعلي صبحي.

المسلسل من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة. كان قد تم تغيير اسم المسلسل عدة مرات قبل الاستقرار على الاسم النهائي "إخواتي"، حيث كان يحمل في البداية اسم "ناقص ضلع"، ثم "جاني في المنام".

مسلسل "قهوة المحطة"



يشارك في بطولة مسلسل "قهوة المحطة" العديد من الفنانين مثل أحمد خالد صالح، أحمد غزي، رياض الخواي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، وانتصار.

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إسلام خيري، ويعرض في 15 حلقة. تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حيث يتم تسليط الضوء على جريمة تتصاعد عبر حلقات المسلسل.

مسلسل "العتاولة 2"

يضم الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" عددًا من النجوم الجدد مثل باسم سمرة، وفيفي عبده، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث المسلسل حول نصار وشقيقه خضر اللذان يعملان في السرقة والنهب، ليكتشفا بعد توبة أحدهما أنهما ليسا شقيقين، وتشهد الحلقات تطورات مثيرة مع عرض قصة والدتهما "سترة العترة" التي تؤثر في مصيرهما.

مسلسل "ولاد شمس"

يضم "ولاد شمس" مجموعة من النجوم مثل طه دسوقي وأحمد مالك، محمود حميدة، وچلا هشام، ودنيا ماهر.

المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبدالسلام. تدور أحداثه حول صديقين نشآ في دار للأيتام، وتمر سنوات من التحديات والصراعات في حياتهما بعد الخروج من الدار، حيث يواجهان طريقًا مليئًا بالسرقة والجرائم.

السباق الرمضاني 2025 يعد بموسم درامي حافل بالأحداث المشوقة والمثيرة التي تتنوع بين الدراما والأكشن والكوميديا، ما يجعل المنافسة بين المسلسلات هذا العام أكثر شراسة.