فصائل المقاومة الفلسطينية تسلم الأسيرة الإسرائيلية "أربيل يهود" إلى الصليب الأحمر في غزة

العدو الصهيوني
فصائل المقاومة الفلسطينية
فصائل المقاومة الفلسطينية تسلم الأسيرة الإسرائيلية

في خطوة بارزة اليوم الخميس، سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية، بقيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، المعروفة كأشهر أسيرة إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة، إلى الصليب الأحمر الدولي.

تمت عملية التسليم في محيط ركام منزل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل، في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تجمعت حشود جماهيرية غفيرة حول المنزل للمشاركة في الحدث التاريخي. 

وبسبب كثافة الحشود، تم تسليم الأسيرة أربيل يهود وسط إجراءات أمنية مشددة، سيرا على الأقدام إلى مركبات الصليب الأحمر، على مسافة تقدر بنحو 100 إلى 150 مترًا من الموقع.

كما تم تسليم الأسير الإسرائيلي الآخر جادي موزيس، الذي كان محتجزًا برفقة خمسة عمال تايلانديين، إلى الصليب الأحمر في نفس الوقت.

خلال عملية التسليم، تواجدت العديد من الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة في المكان، بما في ذلك مقاتلو سرايا القدس وكتائب القسام، الذين اصطفوا على جانبي الطريق المؤدي إلى منزل السنوار، لضمان نجاح العملية وتأمينها. 

كما شاركت العديد من الفصائل الأخرى، مثل ألوية صلاح الدين وكتائب المجاهدين والجبهة الشعبية، في تأمين العملية.

تأتي هذه العملية بعد فترة من الخلاف بين حركة حماس وإسرائيل حول مصير الأسيرة أربيل يهود، التي كانت قد تسببت في تعقيد عملية عودة سكان غزة إلى الشمال.

فصائل المقاومة الفلسطينية سرايا القدس كتائب القسام أربيل يهود الصليب الاحمر قطاع غزة تسليم الأسير يحيى السنوار الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الجناح العسكري لحركة حماس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| بعد بن شرقي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي

الصفقة الأولى.. رسميا الزمالك يتعاقد مع مدافع الجونة لمدة 4 سنوات ونصف

آيسل نور تتالق في عرض "طقوس الإشارات والتحولات" على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يناير 2025: انخفاض طفيف في البنوك

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو كيانات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعها والانطلاق للعالمية

دينا الشربيني تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب

أسعار الذهب اليوم 30 يناير 2025 في مصر والعالم.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات