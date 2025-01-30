الجزيرة الأردني يُعلن التعاقد مع عمرو مرعي

أعلن الجزيرة الأردني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن التعاقد مع المهاجم المصري عمرو مرعي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عمرو مرعي ينتقل إلى صفوف الحزيرة الأردني

وذكر النادي الأردني في بيانه الرسمي، أن عمرو مرعي انضم إلى صفوفه قادما من نادي البطين السعودي لمدة 6 أشهر، وبالتحديد حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم مرعي إلى صفوف الجزيرة الأردني في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع البطين السعودي.

وانتقل المهاجم المصري البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف البطين السعودي قادما من المقاولون العرب في الميركاتو الصيفي الماضي.

ويحتل الجزيرة المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري الأردني الممتاز، برصيد 13 نقطة، من 11 مباراة.