الموعد الرسمي لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. ورابط وكيفية الاستعلام

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الإعدادية
الإعدادية

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، وسط توقعات باعتمادها رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.  

وأوضحت المصادر أنه سيتم تجميع كشوف النتائج من الإدارات التعليمية المختلفة يومي الجمعة والسبت، تمهيدًا لاعتمادها من محافظ القاهرة وإعلانها رسميًا للطلاب.  

كيفية الاستعلام عن النتيجة
يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة فور إعلانها من خلال الخطوات التالية:  
1. الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة عبر الرابط: [eduserv.cairo.gov.eg](http://eduserv.cairo.gov.eg).  
2. اختيار خدمة "نتيجة الشهادة الإعدادية".  
3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.  
4. الضغط على زر "عرض النتيجة".  

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة انتهت يوم الخميس 23 يناير 2025، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام نحو 211،342 طالبًا وطالبة، موزعين على 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية بالمحافظة.  

وينصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة للحصول على أحدث المستجدات وضمان الحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

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