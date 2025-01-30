تامر عبدالمنعم يشرف على البروفات النهائية لإحتفالية شهر يناير لحكيم

تامر عبدالمنعم يعلن عن مفاجآت خلال إحتفالية شهر يناير اليوم

إنتهى الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج إحتفالية شهر يناير من الإستعدادات النهائية للإحتفالية التي سيقوم بإحيائها ميجا ستار "حكيم" والتي من المقرر إقامتها اليوم الخميس بمسرح البالون.

تقام إحتفالية شهر يناير في إطار توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتقام الإحتفالية على فصلين حيث تقدم في الفصل الأول فرقتي رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية مجموعة من الفقرات خلال فاعليات الإحتفالية وهي من إخراج تامر عبدالمنعم.

حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية فقرات المراكبي، وإسكندراني "صولو" هبة محمد، ميلدا "صولو" نورهان، الحجالة "صولو " دعاء سلام.. كبير مدربين محمد قذافي، مدربين أحمد فاروق، محمد زينهم، دعاء سلام، مها توفيق، منى فاروق.

وتقدم الفرقة القومية فقرات غوازي، دبكة المجوز، الحصان "صولو" أسماء عمرو، العصاية.. مدربين محمد سلام، رحمة عمرو.

ثم يصعد النجم "حكيم" في الفصل الثاني من الحفل ويقدم مجموعة من أغانيه المميزة التي تعجب الجمهور.