بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الأول 2025

تشهد محركات البحث اهتمامًا متزايدًا بنتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025.

وأعلنت محافظة الجيزة عن فتح باب تلقي طلبات التظلمات اعتبارًا من يوم الأحد 2 فبراير 2025، وفقًا للإجراءات المعتمدة، مما يتيح للطلاب فرصة مراجعة درجاتهم والتأكد من صحتها. كما شددت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على ضرورة إعلان النتائج في المدارس فور وصولها، مع وضعها في أماكن واضحة تتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة، تجنبًا للتكدس وضمانًا للشفافية.

وأكدت المديرية على أن الحصول على النتيجة مجاني تمامًا، محذرةً من فرض أي رسوم تحت أي مسمى، حيث ستُتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفة في هذا الشأن. كما يتحمل مديرو المدارس المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه التعليمات، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في العملية التعليمية.

ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل نتائج الشهادة الإعدادية وإجراءات التظلم، حيث يمكنهم التوجه إلى مدارسهم لمراجعة النتائج والاطلاع على خطوات تقديم التظلمات.

وتوصي المديرية بمتابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، للحصول على أي تحديثات رسمية بشأن النتائج والمواعيد النهائية للتظلمات.