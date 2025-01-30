إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة في مشاجرة اندلعت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة استخدم خلالها الطرفين الشوم والعصا، فيما تمكنت الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وجرى نقل المصابين للمستشفى.



تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالشوم والعصا بين عائلتين بمدينة بعزبة البرم التابعة للوحدة المحلية لقرية منشاة عثمان بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين.



وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، والذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما وألقى كل منهما اللوم على الآخر في اندلاع المشاجرة بينهم.