محافظ الإسكندرية يشدد على تحسين الإضاءة العامة وصيانة الأعمدة والكابلات

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وإجراء الصيانة الدورية للأعمدة، مع إحلال وتجديد الكابلات المتهالكة بجميع الأحياء، مشددًا على إزالة المخلفات الناتجة عن هذه الأعمال فورًا.

وفي هذا الإطار، نفذت الأحياء المختلفة عدة مشروعات لتحسين الإنارة، حيث قام حي المنتزه أول بصيانة 85 كشافًا في شوارع رئيسية، بينما ركز حي المنتزه ثان على تركيب وصيانة كشافات في مناطق متعددة مثل طوسون وشارع 30. كما أنجز حي شرق إنارة عشرات الكشافات في أبيس وعزبة سلام، فيما نفذ حي وسط صيانة الأعمدة والشبكات الهوائية في محيط محكمة محرم بك وحديقة الشلالات.

أما حي العجمي، فشهد تركيب وصيانة كشافات في عدة شوارع رئيسية، بينما كثّف حي العامرية ثان أعماله في الناصرية الجديدة والكِينج. كذلك، نفذ حي العامرية أول أعمال تركيب وصيانة كشافات في مناطق عبد القادر بحري، مساكن الضباط، ومنطقة الهجانة.

وفي مركز ومدينة برج العرب، تمت صيانة عدة كشافات وبرن في نجع الأفراد وعزبة حميد، بما يعزز كفاءة الإضاءة العامة في مختلف المناطق.