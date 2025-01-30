رفض الاستئناف المقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي وتأيد حكم حبسه

حوادث
اللاعب احمد ياسر
اللاعب احمد ياسر المحمدي

قضت محكمة جنايات القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري وتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.

وتضمن القرار بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم ورفض الدعوى المدنية المقامة.

وفي وقت سابق خاطبت السلطات القطرية الإنتربول للقبض عليه وإعادة التحقيق معه.

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على اللاعب، حيث تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة عابدين، وتم عرضه على النيابة التي أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

اللاعب احمد ياسر المحمدي رفض الاستئناف المشدد 3 سنوات

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