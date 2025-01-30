موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 بالإسكندرية

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محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025، وذلك عقب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل كنترولات الإدارات التعليمية.

وأكدت مصدر  بمديرية التربية والتعليم أن النتيجة سيتم اعتمادها رسميًا خلال الساعات المقبلة من قبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على أن يتم إتاحتها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، تمهيدًا لإعلانها بجميع المدارس.

وكيل مديرية التعليم في الإسكندرية 

وأوضح المصدر أن أعمال التصحيح تمت بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه، وفقًا للمعايير التي وضعتها الوزارة لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة. ومن المقرر أن تشمل النتيجة نسب النجاح العامة، وأوائل الإدارات التعليمية، والتوزيع التفصيلي لدرجات الطلاب في مختلف المواد الدراسية.

ويُنتظر أن تشهد الساعات القادمة إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب على الموقع الرسمي للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، وسط حالة من الترقب لمعرفة مستوى الأداء خلال هذا الفصل الدراسي.

وجدير بالاشارة  إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية كانت قد انطلقت يوم 16 يناير واستمرت حتى 23 يناير، حيث أدى الطلاب الامتحانات في 305 لجان موزعة على الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

 

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