اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول من "هنا"

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 93.9%، في تطور ملحوظ عن الأعوام السابقة. جاء ذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الذي أشاد بتحسن الأداء العام للطلاب مقارنة بالسنوات الماضية.

وشارك في الامتحانات 5150 طالبًا وطالبة، نجح منهم 4822 طالبًا، بينما تغيب 13 طالبًا عن أداء الاختبارات. كما شهدت النتائج تفوقًا استثنائيًا، حيث حصل 30 طالبًا على الدرجة النهائية، مما يعكس التطور الكبير في جودة التعليم داخل المحافظة. أما بالنسبة إلى طلاب الإعدادية المهنية والمكفوفين، فقد بلغت نسبة النجاح 100%، ما يعكس جهود الإدارات التعليمية في دعم جميع الفئات الطلابية دون استثناء.

المحافظ يهنئ الطلاب وأولياء الأمور

حرص اللواء محمد الزملوط على تقديم التهاني للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مشيدًا بتميزهم وتفانيهم في التحصيل الدراسي. كما أكد على أهمية استمرار الجهد والتفوق خلال الفصل الدراسي الثاني، لضمان تحقيق نتائج أكثر تميزًا في نهاية العام.

وأشاد المحافظ بدور المعلمين والإدارات التعليمية في توفير بيئة تعليمية محفزة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير العملية التعليمية، بما يتناسب مع تطلعات الدولة نحو تحسين جودة التعليم.

التخطيط للفصل الدراسي الثاني



من جانبه، أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية ستواصل جهودها لتعزيز جودة التعليم، من خلال تطوير المناهج، وتحسين أساليب التدريس، وإجراء مراجعات دورية لمستوى التحصيل الدراسي. كما شدد على ضرورة الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي إلا بالمثابرة والاجتهاد.

اهتمام رسمي بتطوير التعليم في المحافظة



يأتي هذا النجاح في إطار خطة محافظة الوادي الجديد للارتقاء بمستوى التعليم، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة دراسية متطورة. كما تتطلع المحافظة إلى تحقيق نسب نجاح قياسية خلال السنوات المقبلة، من خلال برامج دعم الطلاب المتفوقين، وتعزيز المهارات التعليمية والتكنولوجية داخل المدارس.