وكيل تعليم الفيوم يشهد اليوم الرياضي للمعلمين

شهد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الرياضي للمعلمين الذي نظمته وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، وذلك في مدرسة السلام الخاصة التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وذلك بحضور، الأستاذ محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام، ومسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين، وتوجيه عام التربية الرياضية، والشئون التنفيذية والأنشطة والتعليم الخاص، وعدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز النشاط البدني والتفاعل بين المعلمين، كما تعمل على تعزيز روح الفريق والتعاون بينهم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ويساعد في تعزيز القدرة على التواصل الفعّال.

وتضمن اليوم الرياضي مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة (كرة قدم - كرة يد - كرة طائرة..) التي شارك فيها عدد كبير من المعلمين والمعلمات من مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتم تنظيم المباريات والأنشطة بما يتناسب مع مختلف الاهتمامات الرياضية، حيث شملت مسابقات رياضية جماعية وفردية.

وأكد الدكتور قبيصي، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية يعكس الاهتمام الكبير بتطوير مهارات المعلمين خارج الفصول الدراسية، ويساعد في تقوية الروابط الاجتماعية بينهم، بالإضافة إلى تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي. كما نوه بـ أن دعم المعلمين وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم في العملية التعليمية.

حيث نظمت وحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الرياضي للمعلمين، في إطار سعي الوزارة لتحقيق الرضا الوظيفي والانتماء للعمل والوطن، من خلال دعم المعلمين لتحسين الأداء الوظيفي.

وفي ختام الفعالية، أعرب وكيل الوزارة عن شكره لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الناجح، مؤكدًا على استمرارية دعم الأنشطة التي تعزز من قدرة المعلمين على العطاء والإبداع في مدارسهم.

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