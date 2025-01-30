محافظ الفيوم يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

محطات مياه الشرب: توسعات كبرى لخدمة المواطنين

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال توسعات محطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمنطقة قحافة، والتي تُقام على مساحة 17،400 متر مربع، بطاقة تصميمية تبلغ 43 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واطلع المحافظ على نسب التنفيذ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 70%، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمحطة بحلول نهاية مارس المقبل.

كما تفقد محافظ الفيوم الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة من توسعات محطة مياه الشرب بالعزب، والتي تُقام على مساحة 65،193 متر مربع، بطاقة تصميمية تصل إلى 120 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه. وتُعد محطة العزب واحدة من أكبر محطات تنقية المياه على مستوى الجمهورية، ومن المقرر بدء التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا نهاية مارس المقبل، على أن يتم استكمال جميع الأعمال وبدء التشغيل الكلي في يوليو المقبل.

وفي إطار متابعة أعمال الإحلال والتجديد، تفقد المحافظ محطة رافع مياه الشرب بقرية اللاهون، والتي بلغت نسبة إنجازها 100%، وتصل طاقتها التصميمية إلى 3،000 متر مكعب يوميًا، بسعة تخزينية 500 متر مكعب، وبتكلفة 12 مليون جنيه، لتوفير مياه نظيفة لأهالي القرية وتوابعها.

مشروعات الصرف الصحي: تحسين الخدمات ومعالجة المياه

واصل الدكتور أحمد الأنصاري جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالعزب، والتي أُقيمت على مساحة 5 أفدنة، بتكلفة 80 مليون جنيه، وتبلغ طاقتها التشغيلية الحالية 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بينما تصل طاقتها التصميمية إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا. وتخدم المحطة العديد من القرى بمركزي الفيوم وإطسا، حيث تشمل مرافقها مجموعة من الأحواض الخاصة بالترسيب والتهوية وتجفيف الحمأة، بالإضافة إلى مبنى للإدارة والمعمل، ومنشآت للتحكم الكهربائي والتشغيل.

جهود متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية

أكد محافظ الفيوم، خلال الجولة، أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير القرى والمناطق الريفية ورفع كفاءة مشروعات المياه والصرف الصحي، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع وتيرة العمل، وإنجاز المشروعات وفقًا للخطط الزمنية المقررة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وخالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم.