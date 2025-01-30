ختام فعاليات برنامج "الولاء والانتماء" للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المؤسسات الرياضية لإعداد أبطال رياضيين قادرين على المنافسة فى كافة المحافل المحلية والدولية، إختتمت فعاليات برنامج الولاء والإنتماء للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، والذى يُنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بمشاركة (49) لاعبًًا ولاعبة و(4) مدربين فى رياضتى المصارعة ورفع الأثقال، وذلك بحضور الدكتور / أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أح / عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

وخلال كلمته أعرب الدكتور / أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن تقديره للقوات المسلحة على تنفيذ مثل هذه البرامج التوعوية الهامة التى تهدف إلى خدمة قطاع كبير من الأبطال الرياضيين، مؤكداُ على أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفقًا لإستراتيجية مدروسة لتأهيل الرياضيين فى مختلف الجوانب لخلق جيل جديد قادر على رفع علم مصر عاليًا خفاقًا فى كافة المنافسات الدولية، مشيرًا إلى أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى يعد نموذجًا رائدًا حيث يضم (4500) لاعب ولاعبة فى (11) رياضة مختلفة.

من جانبه أكد اللواء أح / عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية على أن الأكاديمية تولى إهتمامًا كبيرًا بالشباب وتعزيز وعيه بمختلف القضايا الوطنية والإستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يمثل خطوة هامة فى إعداد أبطال رياضيين يتمتعون بالوعي الوطنى جنبًا إلى جنب مع مهاراتهم الرياضية.

وفى ختام الفعاليات تم تكريم المشاركين فى البرنامج، كما أعربوا عن عميق شكرهم للقوات المسلحة على تبنى تلك البرامج التى تسهم فى الإرتقاء بالمستوى المعرفى لديهم.