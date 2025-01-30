محافظ الفيوم يتفقد أعمال توسعات محطات تنقية مياه الشرب الجديدة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها، بهدف الوقوف على الأعمال المنفذة بالمحطات، والجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال المتبقية، حتى تدخل حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبي محمود السيد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم.

استهل محافظ الفيوم جولته الميدانية بتفقد أعمال توسعات محطة تنقية مياه الشرب الجديدة بقحافة، والتي يجري تنفيذها على مساحة 17400 متر مربع، بطاقة تصميمية 43 ألف م3/يوم، وذلك بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي من المهندس محمد عز الدين، بإدارة المشروعات بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حول نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية بالمحطة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 70 %، ومن المنتظر بدء تجارب تشغيل المحطة نهاية شهر مارس القادم.

كما تفقد المحافظ، ومرافقوه، الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة من توسعات محطة مياه الشرب الجديدة بالعزب، المقامة على مساحة 65193 م2، بطاقة تصميمية 120 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية 1،5 مليار جنيه، ليصبح مجمع محطات العزب واحدًا من أكبر محطات تنقية المياه على مستوى الجمهورية.

استمع المحافظ، لشرح تفصيلي حول مراحل ونسب تنفيذ المشروع الذي يخدم مركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتتميز المحطة بأقل نسبة فاقد للمياه مقارنة بالمحطات التقليدية، لأنها تتكون من الاستانلس ستيل، ومن المتوقع بدء تجارب تشغيل المرحلة الأولى من المحطة بطاقة 60 ألف متر مكعب/ يوم، نهاية شهر مارس القادم، على أن يتم نهو كافة الأعمال بالمحطة مطلع شهر يوليو القادم.

كما شملت الجولة، تفقد محافظ الفيوم، لأعمال إحلال وتجديد محطة رافع مياه الشرب بقرية اللاهون، بطاقة تصميمية 3000 متر مكعب/ يوم، بسعة تخزينية 500 متر مكعب، بتكلفة 12 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الرافع 100% ويخدم قرى اللاهون وتوابعها، ويضم غرفتي محابس دخول وخروج، وغرفة تشغيل، وخزان خرساني أرضي، وعنبر تشغيل طلمبات رأسية طاردة مركزية، وونش كهرباء، ولوحة تشغيل وتحكم كهربائي للطلمبات والإنارة، وحوض تجميع للأمطار والمياه الزائدة.

عقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، محطة معالجة الصرف الصحي بالعزب، التي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة 5 أفدنة "21 ألف م2"، بتكلفة 80 مليون جنيه، وقد بدأ التشغيل الفعلي للمحطة بطاقة 10 آلاف م٣/يوم، وتبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف متر مكعب/ يوم، وتخدم قرى "الحادقة، والصعيدي، والعزب، ومنشاة الفيوم، وابجيج، ومنشاة بغداد بمركز الفيوم، وقرى أبوصير، والمعصرة، ورحمي، وكفر الزعفراني بمركز إطسا"، ويتكون المشروع من راسب رملي، وعدد من الأحواض، تشمل أحواض الترسيب الابتدائي، والترسيب النهائي، والتهوية، وتركيز الحمأة، والتجفيف، وتلامس الكلور، والسيب النهائي، ومهمات أحواض الترسيب، إضافة لمبنى الإدارة والمعمل، ومبنى المحولات وأجهزة القياس، ولوحة التحكم والبلورات، ومبنى المولد، والمصافي الميكانيكية، ولوحات الجهد المنخفض، ووصلات الحائط، والكابلات.

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