مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

شهدت عزبة البرم، التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة عثمان بمركز سنورس في محافظة الفيوم، مشاجرة عنيفة بين عائلتين، استخدمت فيها العصي والشوم، وذلك بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بنشوب المشاجرة، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من فض الاشتباك، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين لمنع تجدد العنف.

وتم نقل المصابين تحت حراسة أمنية إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج، فيما قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على طرفي المشاجرة، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضهما على النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات حول ملابسات الحادث، بينما يتولى وكيل النيابة التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.