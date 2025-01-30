رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى ضحايا حادث الطائرتين بالولايات المتحدة الأمريكية

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

تقدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بنعى لضحايا حادث الطائرتين بالولايات المتحدة الأمريكية فى بيان رسمى ونص البيان على الأتى: 

بقلوب يملأها الحزن والأسى، نتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الأمريكي وحكومة الولايات المتحدة في ضحايا الحادث المأساوي الناجم عن تحطم طائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان في واشنطن، والذي أودى بحياة عديدٍ من الأبرياء.

نشارك أسر الضحايا وذويهم أحزانهم، ونصلي إلى الله، مصدر كل تعزية، ليمنحهم سلامه العميق الذي يفوق كل عقل في هذه الأوقات العصيبة.

 

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