افتتاح مركز شباب الخير للغسيل الكلوي بقرية الحجر في الفيوم

افتتحت محافظة الفيوم مركز شباب الخير للغسيل الكلوي بقرية الحجر، مركز إطسا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتعاون وثيق بين وزارة الصحة ومحافظة الفيوم، ممثلة في الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

صرح طبي مجهز بأحدث الإمكانيات

ويعد المركز الجديد إضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة، حيث يضم 10 ماكينات غسيل كلوي، ما يمكنه من استقبال نحو 60 مريضًا، وذلك من خلال تشغيله على مدار ثلاث نوبات متواصلة لضمان تلبية احتياجات المرضى.

وأكد الدكتور محمود جبالي، مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة بالفيوم، أن المركز مُجهز وفقًا لأعلى المعايير الطبية المعتمدة، مما يضمن تقديم خدمة علاجية متميزة للمرضى.

جهود مجتمعية تثمر عن إنجاز طبي

وأشاد الدكتور جبالي بالدور الفاعل لأهالي قرية الحجر في إنشاء هذا المركز الحيوي، مثمنًا جهود المجتمع المدني وأهل الخير الذين أسهموا بسخاء في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس. كما توجه بالشكر لنقابة الأطباء بالفيوم، ومديرية الصحة، وإدارة الكلى، وجميع الجهات الداعمة لهذا المشروع الإنساني.

نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالقرى

يأتي افتتاح مركز شباب الخير للغسيل الكلوي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية في القرى والنجوع، خاصة لمرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل دورية.

ويمثل المركز نموذجًا ناجحًا للتكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني، مما يعكس روح التضامن والتكاتف لخدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.