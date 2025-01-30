كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنظم زيارات لمجمع مصر حلوان للغزل والنسيج

نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان زيارات لمجمع مصر حلوان للغزل والنسيج ومصنع dice للملابس، لمصنع الشوربجي للملابس، لبحث سبل التعاون والشراكة مع المصنع وتبادل الخبرات في سبيل تطوير صناعة النسيج في مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية التطبيق العملي بجانب الأكاديمي وعمل الشراكات مع الجهات المختلفة بما يساهم في تدريب الطلاب واكسابهم الخبرات للمنافسة في سوق العمل.

وقد تضمنت الزيارة التفقدية جولة شملت وحدات المصانع بجميع مراحله الانتاجية بدء من تجهيز الاقمشة ومراحل القص والتفصيل والطباعة والكي والتغليف.

وقد حضر الجولة الدكتورة ايمان ابو طالب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر عيد رئيس قسم الملابس الجاهزة، والدكتورة نجلاء الوكيل رئيس قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والدكتور طارق عبد الرحمن رئيس قسم الغزل والنسيج، والدكتورة عفاف فرج الأستاذ بقسم الغزل والنسيج، والدكتور أيمن السيد الأستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج، والدكتور الأمير محمد امام الأستاذ المساعد بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.