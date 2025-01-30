كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنظم زيارات لمجمع مصر حلوان للغزل والنسيج

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان زيارات لمجمع مصر حلوان للغزل والنسيج ومصنع dice للملابس، لمصنع الشوربجي للملابس، لبحث سبل التعاون والشراكة مع المصنع وتبادل الخبرات في سبيل تطوير صناعة النسيج في مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية التطبيق العملي بجانب الأكاديمي وعمل الشراكات مع الجهات المختلفة بما يساهم في تدريب الطلاب واكسابهم الخبرات للمنافسة في سوق العمل.

وقد تضمنت الزيارة التفقدية جولة شملت وحدات المصانع بجميع مراحله الانتاجية بدء من تجهيز الاقمشة ومراحل القص والتفصيل والطباعة والكي والتغليف.

وقد حضر الجولة الدكتورة ايمان ابو طالب وكيل الكلية  للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر عيد رئيس قسم الملابس الجاهزة، والدكتورة نجلاء الوكيل رئيس قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والدكتور طارق عبد الرحمن رئيس قسم الغزل والنسيج، والدكتورة عفاف فرج الأستاذ بقسم الغزل والنسيج، والدكتور أيمن السيد الأستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج، والدكتور الأمير محمد امام الأستاذ المساعد بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

تطوير صناعة الغزل والنسيج خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة حلوان صناعة النسيج في مصر كلية الفنون التطبيقية

مواد متعلقة

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تعلن عن دبلومة "تصميم الهوية المرئية

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة أماني أسامة كامل نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث

جامعة حلوان تنظم حفل افتتاح وبدء فعاليات مبادرة GATE مصر لرعاية المبتكرين والموهوبين

وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية في زيارة تفقدية لمصابي غزة بمستشفى الناس الخيري

رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدًا من جامعة مايو لتفعيل بروتوكول التعاون وتطوير مستشفى الطلبة

أيمن عاشور لـ "الفجر": رؤية هندسية لتطوير التعليم العالي وربط الجامعات بمشروعات التنمية

وزير التعليم العالي: التكنولوجيا تقود التعليم نحو الشراكة الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

عاجل| بعد بن شرقي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي

تامر عبدالمنعم يشرف على البروفات النهائية لإحتفالية شهر يناير لحكيم

‏"يديعوت أحرونوت": تعليمات إسرائيلية بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد المشاهد التي جرت خلال تسليم الأسيرين الإسرائيليين في خان يونس

الشيباني: مناقشة إطار شامل لإعادة الإعمار مع الجانب القطري

محافظة الإسكندرية: "إصلاح الكيلو 3 بمنطقة كوبري النوبارية بشاير الخير"

"صراع الحسم "جدول ناري لعمر مرموش وصلاح قبل المواجهة الحاسمة ليفربول×مانشيستر سيتى

محمود التهامي والليلة الكبيرة ونجوم الموسيقى العربية يبهرون جمهور اليوم الثاني