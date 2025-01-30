إدارة السجون الإسرائيلية توقف تحرير الأسرى الفلسطينيين

أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، الخميس، تلقي تعليمات من المستوى السياسي بوقف تحرير الأسرى الفلسطينيين.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتأجيل إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم - حتى يتم ضمان الخروج الآمن للمختطفين في المستقبل. وتطالب إسرائيل الوسطاء بتحقيق ذلك".وذكرت تقارير محلية أن الحافلات، التي كان من المقرر أن تقلّ الأسرى، عادت أدراجها.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "وقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "تلقينا تعليمات بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب المشاهد التي جرت في تسليم الأسرى الإسرائيليين بخان يونس".وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تطالب بعقد جلسة طارئة عقب مشاهد إطلاق الرهائن.

وكان نتنياهو ندد بـ "مشاهد صادمة" عند إطلاق سراح ثلاثة رهائن، بينهم إسرائيليان في قطاع غزة.

وقال، في بيان: "أرى بهلع شديد المشاهد الصادمة خلال إطلاق سراح رهائننا. هذا دليل إضافي على قسوة حركة حماس الإرهابية التي لا توصف".

وكان التلفزيون نقل مشاهد فوضى عارمة في قطاع غزة فيما يجهد مسلحون لضبط مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا لمتابعة تسليم والرهائن.