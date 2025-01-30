كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تعلن عن دبلومة تصميم الهوية المرئية

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جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن دبلومة ( تصميم البراند )، وهى دبلومة مهنية مقدمة  للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال تصميم البراند، وهو ما يساعد على تطوير مهارات جميع الفئات والحصول على فرص توظيف افضل.

وتبلغ مدة الدبلومة المهنية ٦٠ ساعة معتمدة مقسمة على ٤ فصول دراسية، بواقع  15 ساعة معتمدة  للفصل الدراسى الواحد.

ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس/ ليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، هذا ويستمر التقديم  حتى ٢٠ فبراير 2025 من خلال الرابط التالي من هنــــــــا.

تهدف هذه الدبلومة لتأهيل كوادر فنية فى مجال الإعلان قادرة على الابتكار وتطوير الحلول التصميمية، تعزيز المساهمـة الإبداعيـة التخصصيـة لمكانـة قســم الإعلان بكليـة الفنـون التطبيقيـة جامعـة حلوان فى خدمـة المجتمع المحلى والإقليمى والدولى، كما تهدف إلى تقديم الخبرات المتخصصة والاستشارية للمؤسسات المتخصصة والهيئات الرسمية محليا وإقليميا ودوليا فى مجال الاعلان، وكذلك إيجاد حلول لمشكلات سوق العمل من خلال الربط بين التعليم ما بعد الجامعى ومشكلات المجتمع لمواكبة سوق العمل المحلى والاقليمى والعالمى.

وفي نهاية الدبلومة وبعد اجتياز المدة المحددة (60 ساعة معتمدة) يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.

الدبلومة المهنية الكليات والمعاهد الفنون التطبيقية درجة البكالوريوس

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