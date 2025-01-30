تحطم طائرة ركاب ومروحية عسكرية في واشنطن.. والرئيس السيسي يعزي ترامب

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثًا مأساويًا مساء الأربعاء، حيث اصطدمت طائرة ركاب تجارية بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريجان الوطني، ما أسفر عن سقوط الطائرتين في نهر بوتوماك، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

تفاصيل الحادث



وبحسب شبكة NBC News، وقع الاصطدام قبل الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأسفر عن تحطم طائرة أمريكان إيجل الرحلة 5342، التي كانت تقل 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى مروحية بلاك هوك عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، كان على متنها ثلاثة أفراد في مهمة تدريبية.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات عن العدد النهائي للضحايا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في نهر بوتوماك بمشاركة FBI وجهات الطوارئ المحلية، وسط جهود مكثفة لانتشال الضحايا والبحث عن ناجين.

تقديم الشكر



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم اطلاعه على تفاصيل الحادث، موجهًا الشكر لفرق الطوارئ والمستجيبين الأوائل، ومؤكدًا أن المزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنها فور توافرها.

تقديم العزاء



من جانبه، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللشعب الأمريكي في ضحايا الحادث، مؤكدًا تضامن مصر مع الولايات المتحدة في هذا المصاب الأليم. كما دعا الله أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

يذكر أن الحادث أدى إلى إغلاق مطار ريجان حتى صباح الخميس، في حين أعلنت شركة أمريكان إيرلاينز أنها على تواصل مع السلطات للمساعدة في جهود الاستجابة، مؤكدةً قلقها على سلامة ركاب وطاقم الطائرة.