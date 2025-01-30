قطار العاصمة الكهربائي.. رحلات مباشرة دون توقف بداية من فبراير

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق الخط الثالث وقطار العاصمة عن بدء تشغيل رحلات مباشرة (دون توقف) بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، ابتداءً من 1 فبراير المقبل.

تفاصيل الخدمة الجديدة

مواعيد الرحلات المباشرة

الساعة 7:30 صباحًا
الساعة 8:00 صباحًا

المسار

من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة (دون توقف في أي محطة أخرى).

هدف الخدمة

تقليل زمن الرحلة وتوفير وسيلة نقل سريعة ومريحة للركاب.
تسهيل الوصول إلى مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.
تحسين خدمات النقل العام داخل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير النقل المستدام، وتعزيز استخدام وسائل النقل الحديثة في مصر.

القطار الخفيف القطار الكهربائي الخفيف محطة عدلي منصور مدينة الفنون والثقافة العاصمة الادارية

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