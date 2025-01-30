إقبال كثيف على إصدارات مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت إصدارات مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 56، إقبالًا كثيفًا من قِبل جمهور المعرض، الذى توافد بأعداد كبيرة على جناحى المكتبة خلال الأسبوع الأول من المعرض.

وتصدرت العناوين التالية قائمة الأكثر مبيعًا بين الإصدارات التي تشارك بها المكتبة هذا العام: كتاب «المعارف الأربعة من كتاب كيمياء السعادة لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي»، أعداد مجلة «ذاكرة مصر» المختلفة، وكتاب «الرماية وفنون الفروسية في العصر المملوكي»، وكتيب «الخوارزمي رجل غير التاريخ»، وكتاب «عبقرية التأليف العربي»، وكتاب «ضبط النص بين المخطوط والمطبوع»، والجزء الثالث من كتاب «مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية - حسن عبد الوهاب»، والعدد السادس من الدورية العلمية «علوم المخطوط»، ذلك بالإضافة إلي إصدارات سلسلة «تراث الإنسانية للنشء والشباب» وعلي رأسها: «الحسن بن الهيثم»، و«ابن خلدون.. حياته واسهاماته العلمية»، «الإمام مالك بن أنس»، «أحمد شوقي»، «أرسطو.. فلسفته ورؤيته للعالم»، «ديكارت فيلسوف أيقظ العالم»، «الإمام عبده 1849-1905»، «جمال حمدان.. صاحب شخصية مصر»، وغيرها من الأعداد الكتيبات المختلفة.

وجدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك فى معرض القاهرة الدولي هذا العام بجناحين أحدهما مخصص للبيع في صالة 1 جناح رقم B5، وآخر مخصص للعرض والاطلاع بقاعة 3 جناح رقم B11، تقدم المكتبة من خلالهما إلي جمهور المعرض أكثر من 550 عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها، كما حرصت مكتبة الإسكندرية علي تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام فخصصت خصما يُقدر ب 20% على كافة مطبوعاتها ينتهي بانتهاء فعاليات المعرض.

inbound3403259413781233994