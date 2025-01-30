براءة الراقصة دوسة من تهمة تعاطي المخدرات والتحريض على الفجور

قضت محكمة الجيزة ببراءة راقصة دوسة، من تهم التحريض على الفسق والفجور والدعارة عن طريق الإغراءات، وتعاطي المواد المخدرة.

كشفت أقوال رئيس مباحث الآداب والمسؤول عن ضبط الراقصة سومة الشهيرة بـ "دوسة" في اتهامها بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو على موقعي التواصل الاجتماعي “تيك توك” و"فيسبوك".



وجاءت أقوال ضابط الإدارة العامة لمباحث الآداب والمسؤول عن ضبطها كالتالي:

وردت لنا معلومات من أحد مصادرنا السرية الموثوق بها بانتشار مجموعة من المقاطع المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للكافة لإحدى النسوة تُدعى سومة رضا محمد، وشهرتها “دوسة”، وهي عبارة عن مقاطع مرئية مسيئة ومنافية للآداب العامة، وكذلك تعمد إظهار وإبراز الأماكن الحسّاسة بجسدها، وكذا إبراز مفاتنها عن عمد وانتشار العديد من التعليقات السلبية برفضهم لمثل تلك المقاطع التي من شأنها التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع، كما أضاف أنها مقيمه بمنطقة حدائق الأهرام.



أكد رئيس مباحث آداب: ان تحرياته السرية أكدت صحه تلك المعلومات، وأضافت أن المدعوة صاحبة تلك الحسابات تحت مسمى ‏(dosa)، وحسابات أخرى تُدعى “سومة ر.”، مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم، حيث تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، لعمل مقاطع مرئية ظاهرة للكافة مسيئة ومنافية للآداب العامة والتي تحرض على الفسق وهدم قيم المجتمع المصري، وكذلك محادثات لاتفاقات جنسية بينها وبين راغبي المتعة الحرام.

كما ذكرت التحريات استخدامها تلك المقاطع بحسابات مختلفة على التطبيقات المرئية والمحليّة للكافة للحصول على أكبر عدد من المتابعين، والتحصل على مبالغ مالية نظير المشاهدات والدعم المادي المباشر من خلال مشاهدات لايف.



وتابعت التحريات: في نحو الساعة الحادية عشر مساء يوم 3 يونيو 2024، أعددنا مأمورية وقوة من الشرطة السريين وتم التوجه إلى منطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الأهرام مستخدمين سيارة الشرطة الخاصة بالإدارة، وبالوصول لتلك المنطقة، قمنا بتوزيع عناصر الشرطة السريين بأكمنة ثابتة ومتحركة لتأمين المأمورية حال إجراء التحريات، وأثناء قيامنا بالتحريات السرية والمراقبات الميدانية لاستصدار إذن النيابة العامة أكدت تحرياتنا تواجدها في الفيلا رقم 204.

كما وردت معلومة من أحد مصادرنا السريين بقيامها بالخروج والتوجه إلى إحدى الشقق المفروشة الممارسة للدعارة، حيث تبيّن لنا خروجها من العنوان سالف الذكر بمنطقة حدائق الأهرام محل تحرياتنا والتي تم التعرف عليها عن طريق الفيديوهات التي تبثها عبر الحسابات الخاصة بها وعليه قمنا بالإطباق عليها.

كما تمكنا من ضبطها وبإطلاعها على شخصنا وطبيعة مأموريتنا كما أطلعناها على المقاطع المرئية التي تبثها، أقرت بأنها صاحبة تلك الحسابات باسم (dosa)، وأفادت بأنها تُدعى سومة رضا محمد السيد فرج، كما قدمت لنا هاتفي محمول، المستخدمين في تصوير ونشر تلك الفيديوهات.

وبتفتيش حقيبة المتهمة عُثر على قطعة بُنيّة داكنة اللون تشبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، وكذا 4 أقراص لعقار الترامادول المخدر.

بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها لتلك المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما قمنا بالتحفظ عليها والمضبوطات وتم اصطحابها لديوان الإدارة لاستكمال الإجراءات.



كما أكدت التحريات: أن المتهمة تُدعى سومة رضا محمد السيد فرج مواليد 22 مايو 1999، ولها سابقة تحريض على الفسق رقم 13687 لسنة 2018 جنح الطالبية.

وبمناقشتها حول قيامها ببث مثل تلك المقاطع المرئية أقرت بأنها تقوم بتصوير تلك المقاطع وتقوم ببثها عبر التطبيقات المرئية والمعلنة للكافة بحساب باسم (dosa)، والتي قررت أنها تستخدم تلك المقاطع في رغبة منها للتحصل على أكبر عدد من المشاهدات لتتحصل نظير ذلك على مبالغ مالية من تلك التطبيقات مستخدمة في ذلك إبراز مفاتنها والأماكن الحسّاسة بجسدها واستخدام الألفاظ والحركات المنافية للآداب العامة.