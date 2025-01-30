هاني شنودة يحتفل بعيد الحب مع جمهور الإسكندرية

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت دار أوبرا الإسكندرية إقامة حفل موسيقي للموسيقار الكبير هاني شنودة احتفالًا بعيد الحب، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025، ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الراقية التي تنظمها الأوبرا بهدف تقديم تجربة موسيقية متميزة لعشاق الفن.

 

وأعلنت إدارة أوبرا الإسكندرية عن طرح التذاكر على ثلاث فئات، بأسعار تناسب مختلف الفئات كما يلي: 75 جنيهًا، 110 جنيهات، 130 جنيهًا.

 

كيفية الحجز

 

يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة تذكرني، ينصح الجمهور بالحجز المبكر لضمان الحصول على مقاعد مناسبة نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على الحفل.

 

تعليمات الدخول

 

تلتزم إدارة الأوبرا بتنظيم الدخول وفقًا لقواعد محددة، حيث يشترط الحضور بالملابس الرسمية لضمان الحفاظ على الأجواء الراقية التي تتميز بها حفلات الأوبرا.

14 فبراير 2025 الموقع الإلكتروني الرسمي أوبرا الاسكندرية هاني شنودة دار أوبرا الإسكندرية حفل موسيقي يوم الجمعة

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